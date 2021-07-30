Актер из «Марша Турецкого» найден мертвым в своей квартире в Москве
Российский актера Максим Михайлин найдет мертвым в своей квартире в Москве. Дверь в жилище правоохранителям пришлось вскрыть после того, как тревогу забила подруга семьи, которая не могла дозвониться ни до актера, ни до его матери. На звонки в дверь тоже никто не отвечал.
Предварительно установлено, что 46-летний Михайлин пролежал в квартире 7−10 дней. Следов насильственной смерти на теле обнаружено не было, в квартире все было на своих местах, пишет «Свободная пресса». Медики полагают, что актер умер по естественной причине. Однако это выяснит судмедэкспертиза. Вместе с ним в квартире находилась его 67-летняя тяжелобольная мать. Женщина прикована к постели, она была найдена в крайне тяжелом состоянии. Сын за ней ухаживал.
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