Академик РАН Валентин Покровский умер в возрасте 91 года

Академик РАН Валентин Иванович Покровский скончался 29 октября на 92-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Ученый клиницист-инфекционист, эпидемиолог с мировым именем, Покровский всю свою жизнь посвятил борьбе с инфекциями, отметили в ведомстве. Его работы по изучению механизмов развития, диагностике и разработке методов лечения таких болезней, как менингококковая инфекция, холера, брюшной тиф, чума, легионеллез, микоплазмоз, ротавирусная инфекция, ВИЧ и другие, позволили спасти тысячи жизней и предотвратить эпидемии как в России, так и за её пределами.

Валентин Покровский на протяжении 19 лет он возглавлял Академию медицинских наук СССР, а затем Российскую академию медицинских наук. Почти полвека он руководил Центральным НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, сделав его одним из ведущих российских научных учреждений в области диагностики и эпидемиологического надзора.

Покровский считается создателем отечественной школы ученых-инфекционистов и эпидемиологов. Под его руководством было подготовлено около 70 докторских и 140 кандидатских диссертаций, опубликовано более 600 научных работ, в том числе 18 монографий. Заслуги Валентина Ивановича неоднократно были отмечены государственными наградами, госпремиями и премиями Правительства РФ, благодарностью президента России.

