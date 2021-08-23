Агента украинских спецслужб задержали в Туле

ФСБ России задержала в Туле агента спецслужб Украины, который собирал данные о перспективном стрелковом оружии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российскую спецслужбу.

Отмечается, что злоумышленника поймали с поличным. Собираемые им сведения составляют государственную тайну «в отношении новейших образцов вооружения и секретной технической документации».

Задержанный агент искал для вербовки работников российских оборонных предприятий, имеющих допуск к таким данным.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье «Шпионаж». Расследование продолжается.

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ТЕГИ:ТулаШпионажУкраинаФСБ
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