Агента украинских спецслужб задержали в Туле
ФСБ России задержала в Туле агента спецслужб Украины, который собирал данные о перспективном стрелковом оружии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российскую спецслужбу.
Отмечается, что злоумышленника поймали с поличным. Собираемые им сведения составляют государственную тайну «в отношении новейших образцов вооружения и секретной технической документации».
Задержанный агент искал для вербовки работников российских оборонных предприятий, имеющих допуск к таким данным.
По факту произошедшего возбуждено дело по статье «Шпионаж». Расследование продолжается.
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