Афганец в Берлине напал с ножом на людей
Уроженец Афганистана напал с ножом на людей в столице Германии, информирует полиция Берлина. Случилось это накануне вечером в районе Вильмерсдорф.
Сначала 29-летний афганец ранил 58-летнюю женщину – садовода в одном из скверов. Затем злоумышленник напал на 66-летнего мужчину, который начал помогать пострадавшей. Оба раненых выжили, они госпитализированы.
Нападавший задержан на месте преступления. По данным правоохранительных органов, он проживает в Германии уже пять лет, у него диагностировано расстройство психики. Вместе с тем, рассматривается и версия исламистского мотива нападения.
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