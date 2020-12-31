Аэропорты Москвы из-за ледяного дождя задержали или отменили более 150 рейсов
Московские аэропорты отменили или задержали 165 рейсов, сообщает сервис «Яндекс.Расписание».
Причиной задержки или отмены стал ледяной дождь в столичном регионе. По данным сервиса на 13:33 мск 31 декабря, во «Внуково» 12 рейсов задержаны и два отменены; в «Домодедово» - 96 рейсов задержаны и три отменены, в «Шереметьево» задержаны четыре рейса и 48 отменены.
Представитель воздушной гавани «Домодедово» рассказал РИА Новости, что на поверхности взлетно-посадочный полосы образовалась наледь, из-за которой снизился коэффициент сцепления. В связи с этим администрация аэропорта увеличила частоту чистки и обработки ВПП.
Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала RT, что в новогоднюю ночь в Москве будет около нуля градусов, а ко 2 января температура воздуха понизится до 5 градусов мороза.
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