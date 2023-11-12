Аэропорты Домодедово и Внуково вводили минимальные ограничения на полеты

Руководство аэропортов Домодедово и Внуково водило ограничения на вылет и прием самолётов в субботу, 11 ноября. Их оперативно сняли в тот же день, пишут «Известия».

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Время запрета на вылет и приземление составляло от 13 до 18 минут. После снятия ограничений воздушные гавани работают штатно.

По данным издания, в Домодедово не принимали и не отправляли самолеты с 22:02 до 22:20, во Внуково - с 22:07 до 22:20.

Ранее пассажиры 26 рейсов не могли вылететь из московских аэропортов «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» – рейсы задерживали. Также семь рейсов отменили, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписание» 14 октября, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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