Аэропорты Домодедово и Внуково вводили минимальные ограничения на полеты

Время запрета на вылет и приземление составляло от 13 до 18 минут. После снятия ограничений воздушные гавани работают штатно.

По данным издания, в Домодедово не принимали и не отправляли самолеты с 22:02 до 22:20, во Внуково - с 22:07 до 22:20.

Ранее пассажиры 26 рейсов не могли вылететь из московских аэропортов «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» – рейсы задерживали. Также семь рейсов отменили, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписание» 14 октября, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



