Кабмин РФ предложил разрешить продажу алкоголя на внутренних рейсах
Российское правительство внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект, который временно разрешает продажу алкогольных напитков в расположенных в аэропортах магазинах для пассажиров, летающих по России.
В документе, который размещён в базе данных нижней палаты парламента, речь идёт о магазинах беспошлинной торговли (МБТ). Предлагается разрешить им до 30 июня 2026 года розничную продажу алкоголя.
Цель закопроекта - помочь владельцам duty free, а также операторам международных аэропортов России, которые понесли большие убытки в период ковидных ограничений и санкций.
Ранее аэропорты в России обратились к кабмину РФ за разрешением открыть магазины duty free для пассажиров внутренних рейсов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru