Кабмин РФ предложил разрешить продажу алкоголя на внутренних рейсах

В документе, который размещён в базе данных нижней палаты парламента, речь идёт о магазинах беспошлинной торговли (МБТ). Предлагается разрешить им до 30 июня 2026 года розничную продажу алкоголя.

Цель закопроекта - помочь владельцам duty free, а также операторам международных аэропортов России, которые понесли большие убытки в период ковидных ограничений и санкций.

Ранее аэропорты в России обратились к кабмину РФ за разрешением открыть магазины duty free для пассажиров внутренних рейсов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

