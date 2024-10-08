Аэропорт Внуково вернулся к штатной работе после временных ограничений

Международный аэропорт Внуково сообщил о возвращении к нормальной работе после временных ограничений на прием и вылет самолетов, сообщили в пресс-службе воздушной гаванию.

Ограничения действовали дважды: с 18:11 до 18:33 и с 19:39 до 20:25, что вызвало корректировки в расписании рейсов.

В аэропорту Внуково введен план «Ковер», рейсы направлены в Шереметьево

Во время действия ограничений были задержаны 11 рейсов на вылет и 10 на посадку. Один рейс был отменен, а четыре перенаправлены в другие московские аэропорты.

В настоящий момент, как уточнили представители авиагавани, Внуково функционирует в обычном режиме, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Википедия // mos.ru
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