Аэропорт Внуково вернулся к штатной работе после временных ограничений

Международный аэропорт Внуково сообщил о возвращении к нормальной работе после временных ограничений на прием и вылет самолетов, сообщили в пресс-службе воздушной гаванию.

Ограничения действовали дважды: с 18:11 до 18:33 и с 19:39 до 20:25, что вызвало корректировки в расписании рейсов.