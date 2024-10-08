Аэропорт Внуково вернулся к штатной работе после временных ограничений
Международный аэропорт Внуково сообщил о возвращении к нормальной работе после временных ограничений на прием и вылет самолетов, сообщили в пресс-службе воздушной гаванию.
Ограничения действовали дважды: с 18:11 до 18:33 и с 19:39 до 20:25, что вызвало корректировки в расписании рейсов.
Во время действия ограничений были задержаны 11 рейсов на вылет и 10 на посадку. Один рейс был отменен, а четыре перенаправлены в другие московские аэропорты.
В настоящий момент, как уточнили представители авиагавани, Внуково функционирует в обычном режиме, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru