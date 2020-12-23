Аэропорт «Внуково» опроверг информацию о дымящемся самолёте
Московский аэропорт «Внуково» не подтверждил появившуюся в СМИ информацию о пролетающем самолёте, у которого дымится крыло, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя воздушной гавани.
Видео с самолётом, который летит с дымящимся крылом, появилось в Telegram-канале «Москва 24». В комментариях говорится, что инцидент зафиксирован якобы в районе «Внуково».
Ранее стало известно, что из Международного аэропорта Внуково возобновляются полеты в Германию и Словакию. Выполняться будут грузопассажирские рейсы, сообщает РИА ФАН.
Самолёт лоукостера «Победа» с 26 декабря по субботам будет летать в Кёльн, а с 27 декабря по воскресеньям - в Берлин. Рейсы в Братиславу начнут выполнять с 28 января по четвергам.
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