Аэропорт в Манчестере эвакуируют из-за «подозрительного пакета»

В аэропорту города Манчестер в Великобритании проводят эвакуацию из-за нахождения подозрительного пакета в здании воздушной гавани. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя аэропорта.

Отмечается, что посылку обнаружили во втором терминале аэропорта. Контролируемая эвакуация проводится в соответствии со стандартной процедурой, отметили в аэропорту.

По словам представителя, инцидент курирует полиция Большого Манчестера. В аэропорту отказались комментировать задержки или отмены рейсов из-за инцидента. Табло с расписанием пока что не зафиксировало никаких изменений.

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ТЕГИ:АэропортыЭвакуацияМанчестер
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