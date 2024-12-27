Аэропорт Сыктывкара закрыт из-за сигнала о минировании

Аэропорт Сыктывкара вынужденно закрыт после поступления анонимного предупреждения о минировании. Информацию об этом распространила пресс-служба министерства экономического развития, промышленности и транспорта Коми.

Как подчеркнули в республиканском ведомстве, к работе подключены все необходимые службы для проверки поступившего сигнала. В таких ситуациях оперативные подразделения действуют по установленному порядку.

Им необходимо, в частности, обследовать территорию для подтверждения или опровержения информации о минировании. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», это делается каждый раз, несмотря на то, что такого рода информация обычно оказывается ложной. Меры необходимы для обеспечения безопасности.

