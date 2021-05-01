Аэропорт Сочи возобновил работу в штатном режиме
Аэропорт Сочи начал работать в штатном режиме. После многочисленных задержек авиарейсов восстановлено расписание полетов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.
«Практически все задержанные рейсы вернулись в Сочи и обслужены. Единственный рейс авиакомпании "Ютэйр" пока находится на запасном аэродроме в Минводах с 44 пассажирами», уточняет пресс-служба.
Из-за низкой облачности и плохой видимости в районе сочинского аэропорта 21 рейс не смог прибыть вовремя. Самолеты уходили на запасные аэродромы. К утру субботы из-за задержек вылетов в залах авиагавани скопилось более 2 тыс. пассажиров.
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