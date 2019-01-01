«Аэрофлот» опроверг данные о нештатной ситуации на рейсе Калининград-Москва

В «Аэрофлоте» опровергли информацию о нештатной ситуации на борту самолета, который следовал по маршруту Калининград-Москва. Как пишет РИА Новости, об этом заявил представитель авиакомпании. Он подчеркнул, что судно выполняет полет в штатном режиме, а посадка запланирована по расписанию. Сигнал бедствия самолет подавал для тестирования систем, это было сделано по просьбе диспетчеров Белоруссии, пишет РБК.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что борт, следовавший из Калининграда в Москву, подал сигнал бедствия. К моменту ЧП судно находилось в воздухе уже 40 минут. Затем Boing 737 продолжил полет в штатном режиме, отмечает RT.

Как напоминает Ura.ru, ранее другой самолет этой авиакомпании – Sukhoi Superjet 100 – потерпел крушение в аэропорту Шереметьево. После удара молнии борт пошел на посадку, во время приземления несколько раз ударился о землю и загорелся. В результате трагедии погиб 41 человек. Тела всех жертв трагедии были опознаны.

После инцидента в столичной авиагавани авиакомпания переносила или отменяла несколько рейсов, которые должны были выполнять российские самолеты Superjet. В частности, эти корректировки наблюдались 8 мая. Об этом сообщает «Свободная пресса», ссылаясь на данные электронных табло аэропортов и системы бронирования билетов

