В Хабаровске экстренно сел самолет Владивосток – Москва

Самолет, выполнявший рейс из Владивостока в Москву был вынужден совершить экстренное приземление в аэропорту Хабаровска из-за анонимного сообщения об угрозе безопасности полет. Об этом во вторник, 3 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Аэрофлота».

«Самолёт, выполняющий рейс SU1703 (Владивосток — Москва), совершил посадку в аэропорту Хабаровска после анонимного сообщения об угрозе безопасности полёта для проведения проверочных мероприятий», - заявил представитель авиакомпании.

После проверки, самолет вылетит в пункт назначения, сообщает RT.

Уточняется, что на борту воздушного судна находились 167 пассажиров и 14 членов экипажа.

