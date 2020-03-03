В Хабаровске экстренно сел самолет Владивосток – Москва
Самолет, выполнявший рейс из Владивостока в Москву был вынужден совершить экстренное приземление в аэропорту Хабаровска из-за анонимного сообщения об угрозе безопасности полет. Об этом во вторник, 3 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Аэрофлота».
«Самолёт, выполняющий рейс SU1703 (Владивосток — Москва), совершил посадку в аэропорту Хабаровска после анонимного сообщения об угрозе безопасности полёта для проведения проверочных мероприятий», - заявил представитель авиакомпании.
После проверки, самолет вылетит в пункт назначения, сообщает RT.
Уточняется, что на борту воздушного судна находились 167 пассажиров и 14 членов экипажа.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Аксёнов объявил о переносе Ялтинского экономического форума из-за коронавируса
- Эксперты подтвердили подделку подписей Родченкова
- СМИ: В ЦИК утвердили логотип и слоган голосования по поправкам в Конституции
- В Хабаровске экстренно сел самолет Владивосток – Москва
- За веру, пенсии и Отечество: Путин скорректировал поправки к Конституции