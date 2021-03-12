Адвокат заявил, что Навального увезли из СИЗО во Владимирской области
Адвокат Алексея Навального Вадим Кобзев заявил, что ему неизвестно о местонахождении его подзащитного, сообщает ТАСС.
По словам Кобзева, он «с начала дня» находился у СИЗО «Кольчугино» во Владимирской области, откуда, как оказалось, Навального увезли.
«Куда и зачем увезли, не говорят. Так что, где он находится, пока не знаем», - добавил адвокат.
Ранее 28 февраля ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников подтвердил, что Навальный доставлен в исправительную колонию во Владимирской области и помещен в карантин, после чего будет распределён в отряд.
Директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников заявил, что угрозы безопасности и здоровью оппозиционера в колонии, где он будет отбывать наказание, «не существует».
Навального задержали 17 января, сразу после его возвращения из Германии, а на следующий день арестовали из-за нарушения им условий испытательного срока. 2 февраля суд заменил оппозиционеру условное наказание на реальный срок. Политика приговорили к 3,5 годам заключения по делу «Ив Роше», из которых в колонии общего режима он проведет 2 года и 8 месяцев.
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