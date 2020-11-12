Адвокат: убивший трёх сослуживцев солдат отказался давать показания

Солдат-срочник Антон Макаров, убивший в Воронежской области трёх сослуживцев, отказался давать показания. Об этом ТАСС рассказала его адвокат Яна Горюнова.



По словам Горюновой, Макаров находится в стрессовом состоянии, поэтому решили воспользоваться статьёй 51 Конституции РФ, которая разрешает не свидетельствовать против себя самого. «Как только нормализуется его психическое и эмоциональное состояние, только после этого он будет давать показания», - добавила адвокат.

Горюнова также отметила, что не имеет права разглашать информацию о признании или не признании вины.

Утром 9 ноября в Воронежской области Макаров топором убил офицера, завладел его оружием и застрелил сослуживцев, двое из которых погибли. Затем он угнал машину и направился к родным в Орловскую область. В Землянске Воронежской области солдата задержали.

Возбуждено уголовное дело, Макарову грозит пожизненное лишение свободы.

Защита Макарова обратилась к суду с просьбой отправить его под домашний арест - к бабушке и дедушке в Орёл. Воронежский гарнизонный военный суд на два месяца заключил его под стражу.

