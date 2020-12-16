Адвокат сообщил дату рассмотрения жалобы на арест блогера Reeflay
Адвокат Евгений Кулагин заявил, что рассмотрение в Мособлсуде апелляционной жалобы на арест блогера Станислава Решетняка (Reeflay), во время стрима которого умерла девушка, назначено на 22 декабря, сообщает ТАСС.
Кулагин отметил, что заседание может не состояться, так как в этот день он принимает участие в другом судебном процессе, потому намерен направить ходатайство о переносе даты рассмотрения жалобы.
Трагедия произошла 2 декабря в доме блогера в Раменском районе Подмосковья. Решетняк вел онлайн-трансляцию, в ходе которой было видно девушку, лежащую на полу без сознания. Блогер перенес её на диван и попросил очнуться, но девушка в этот момент уже умерла.
Прибывшие по вызову медики констатировали смерть девушки. Эксперты зафиксировали у неё закрытую черепно-мозговую травму, множественные кровоподтёки, субдуральную гематому.
Решетняку предъявлено обвинение по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Раменский суд Подмосковья арестовал блогера до 3 февраля 2021 года.
Кулагин заявил, что его клиент не виноват в смерти девушки, так как она умерла из-за кровоизлияния в мозг. Решетняк свою вину не признаёт.
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