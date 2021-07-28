Адвокат: следователи считают, что экс-главный нефролог Петербурга расчленил жену из-за квартиры
Следователи ужесточили обвинение бывшему главному нефрологу Санкт-Петербурга Александру Земченкову – теперь он обвиняется в убийстве из корыстных побуждений (п. «з», ч. 2, ст. 105 УК РФ). Ему грозит пожизненное заключение, сообщил ТАСС адвокат медика Сейран Арутюнян. Защитник уточнил, что следователи считают, что он убил жену из-за квартиры.
Врач Ирина Земченкова пропала в Петербурге в 2010 году, до настоящего времени найти ее следователи так и не смогли. Однако конце прошлого года отец пропавшей женщины Геннадий Кононов пожаловался председателю СК РФ Александру Бастрыкину на то, что расследование исчезновения дочери не продвигается.
В конце марта текущего года по подозрению в убийстве Земченковой был задержан ее бывший муж. Ему предъявлено обвинение, сейчас он находится в СИЗО. Следователи полагают, что Земченков в 2010 году убил супругу, расчленил тело и выбросил останки в мусорные контейнеры, а после заявил в правоохранительные органы о ее исчезновении. Мужчину допросили с применением полиграфа.
Ранее Земченков отказался от последних показаний, в которых признал свою вину, передает телеканал «360».
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