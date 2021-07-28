Адвокат: следователи считают, что экс-главный нефролог Петербурга расчленил жену из-за квартиры

Врач Ирина Земченкова пропала в Петербурге в 2010 году, до настоящего времени найти ее следователи так и не смогли. Однако конце прошлого года отец пропавшей женщины Геннадий Кононов пожаловался председателю СК РФ Александру Бастрыкину на то, что расследование исчезновения дочери не продвигается.

В конце марта текущего года по подозрению в убийстве Земченковой был задержан ее бывший муж. Ему предъявлено обвинение, сейчас он находится в СИЗО. Следователи полагают, что Земченков в 2010 году убил супругу, расчленил тело и выбросил останки в мусорные контейнеры, а после заявил в правоохранительные органы о ее исчезновении. Мужчину допросили с применением полиграфа.

Ранее Земченков отказался от последних показаний, в которых признал свою вину, передает телеканал «360».



