Адвокат Шамсутдинова попросит о суде присяжных

Адвокат застрелившего сослуживцев в войсковой части в Забайкальском крае солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова намерена ходатайствовать о рассмотрении его дела судом присяжных заседателей. Об этом сообщил РИА Новости его защитник Равиль Тугушев.

По его словам, такое рассмотрение дела будет более объективным, передает Ura.ru.

Инцидент произошел 25 октября 2019 года. Шамсутдинов открыл стрельбу при сдаче караула. Скончались восемь человек, еще двое были тяжело ранены. Срочник объяснил свой поступок неуставными отношениями в войсковой части. Ему предъявлены обвинения в убийстве и покушении на убийство и грозит наказание вплоть до пожизненного.

Следственные действия завершены, с сегодняшнего дня Шамсутдинов и его адвокат должны приступить к ознакомлению с материалами дела.

18 июня СК попросил продлить арест солдату-срочнику Шамсутдинову, сообщает RT.







