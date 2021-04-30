Адвокат Сафронова не стал увязывать обыск у коллеги с делом о госизмене

Обыск у адвоката Ивана Павлова, защищающего советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, может быть не связан с делом о госизмене, считает его коллега Дмитрий Катчев.

В пятницу суд продлил арест Сафронова, обвиняемого в государственной измене, на два месяца, а незадолго до этого стало известно об обысках у Павлова и его задержании.

Катчев, также являющийся одним из защитников Сафронова, заявил журналистам, что связывает обыски у Павлова с его профессиональной деятельностью.

При этом он признался, что «не уверен» в связи этих событий с делом Сафронова.

Ранее коллега Павлова, возглавляющего правозащитное объединение «Команда 29», написал в Facebook, что тому инкриминируют статью 310 УК РФ (разглашение данных предварительного расследования). Если Павлова признают виновным, он может лишиться адвокатского статуса.

Ивана Сафронова задержали 7 июля 2020 года. По версии Федеральной службы безопасности, он сотрудничал со спецслужбами Чехии в бытность журналистом. Сафронов не признаёт своей вины. Адвокаты заявляют, что следствие так и не конкретизировало обвинение.

Выяснилось, что следователи интерпретируют встречу бывшего корреспондента газет «Коммерсант» и «Ведомости» с коллегой-журналистом из Чехии как акт вербовки.

Лефортовский суд Москвы в ходе закрытого заседания в пятницу продлил арест Сафронова на два месяца, тот останется под стражей до 7 июля.

