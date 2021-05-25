Адвокат: Против Навального возбудили дело об оскорблении судьи

Адвокат Алексея Навального Ольга Михайлова заявила, что в отношении её подзащитного было возбуждено новое уголовное дело, сообщает ТАСС.

По её словам, против оппозиционера возбуждено дело о клевете на судью, однако в материалах «нет никакой конкретики», а обвинение пока не предъявлено.

Михайлова уточнила, что речь идёт о судье Вере Акимовой, рассматривавшей уголовное дело о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко.

Ранее Бабушкинский суд Москвы признал законным приговор Навальному по делу о клевете на ветерана Артёменко, согласно которому политику назначили штраф в размере 850 тысяч рублей. Дело было возбуждено в 2020 году после того, как оппозиционер прокомментировал видеоролик, в котором ветеран поддержал внесение поправок в Конституцию РФ, сообщает Ura.ru.

