Адвокат: Против Навального возбудили дело об оскорблении судьи
Адвокат Алексея Навального Ольга Михайлова заявила, что в отношении её подзащитного было возбуждено новое уголовное дело, сообщает ТАСС.
По её словам, против оппозиционера возбуждено дело о клевете на судью, однако в материалах «нет никакой конкретики», а обвинение пока не предъявлено.
Михайлова уточнила, что речь идёт о судье Вере Акимовой, рассматривавшей уголовное дело о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко.
Ранее Бабушкинский суд Москвы признал законным приговор Навальному по делу о клевете на ветерана Артёменко, согласно которому политику назначили штраф в размере 850 тысяч рублей. Дело было возбуждено в 2020 году после того, как оппозиционер прокомментировал видеоролик, в котором ветеран поддержал внесение поправок в Конституцию РФ, сообщает Ura.ru.
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