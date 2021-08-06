Адвокат прокомментировал видеозапись с признаниями Марцинкевича о его причастности к убийствам
Адвокат Алексей Михальчик заявил, что националист Максим Марцинкевич, известный по прозвищу Тесак, признался в соучастии в убийствах после пыток и морального давления, которое могли на него оказать сотрудники ФСИН, сообщает ТАСС.
Комментируя появившуюся в Telegram-каналах видеозапись, на которой Марцинкевич признается, что помогал прятать тела убитых мигрантов в Москве, юрист напомнил, что по делу об этих убийствах национались фигурирует в материалах Следственного комитета РФ как свидетель.
Также Михальчик, представляющий интересы отца Марцинкевича, отметил, что Тесака неожиданно перевели из колонии в Коми в СИЗО Красноярска, где продержали почти год. При этом преступление, о котором он рассказывает, расследовалось в Москве. После этого Тесак уже в изоляторе Новосибирска заявил адвокату, что «оговорил себя и других людей под физическим и психологическим давлением».
«Хочу напомнить... после гибели Марцинкевича у него во рту была найдена записка, где он прямо указал, что оговорил ряд людей после пыток», - подчеркнул адвокат.
Марцинкевич в 2017 году был признан виновными в возбуждении ненависти по национальному признаку, разбоях, грабежах и причинении тяжкого вреда здоровью, за что получил десять лет лишения свободы, сообщает Ura.ru. 16 сентября 2020 года тело националиста было найдено в челябинском СИЗО-3, следствие придерживается версии, что Тесак покончил с собой.
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