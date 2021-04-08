Адвокат: Отца гендиректора ФБК Жданова этапировали в Архангельск

Юрия Жданова, отца гендиректора «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, признан иноагентом в РФ) Ивана Жданова, этапировали в СИЗО Архангельска. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Денис Николаенко.

По его словам, в Архангельск арестованного в Ростове Жданова отправили из-за того, что именно там находятся органы предварительного расследования.



Ранее Иван Жданов рассказал, что в отношении его 66-летнего отца возбудили дело по статье «превышение должностных полномочий» и связал это со своей деятельностью, сообщает «Свободная пресса».

По его словам, ранее Жанов-старший входил в состав жилищной комиссии в Ненецком округе, которая рекомендовала выделить квартиру женщине по договору социального найма. Позже выяснилось, что жилищную субсидию данная семья уже получала и договор был расторгнут, а квартира возвращена администрации через суд.

Глава ФБК отметил, что по этому случаю уже проводилась проверка, которая ничего криминального не нашла.

