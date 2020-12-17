Адвокат: обвиняемый в госизмене Сафронов пока не планирует просить о помиловании

Адвокат Евгений Смирнов, защищающий обвиняемого в госизмене советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, заявил, что его клиент до приговора суда не хочет думать о помиловании, сообщает ТАСС.

Защитник выразил надежду, что удастся доказать невиновность Сафронова, либо прекратить дело за отсутствием состава преступления.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что дело Сафронова не связано с его журналистской деятельностью. В ходе большой пресс-конференции российский лидер не исключил помилования Сафронова, но только после рассмотрения дела в суде.

По версии ФСБ Сафронов был завербован спецслужбами Чехии и передал им сведения, которые содержали гостайну. Сам советник главы Роскосмоса связывает уголовное дело со своей работой в газетах «Коммерсант» и «Ведомости». По решению суда Сафронов пробудет в СИЗО «Лефортово» до 7 марта 2021 года.

