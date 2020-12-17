Адвокат: обвиняемый в госизмене Сафронов пока не планирует просить о помиловании
Адвокат Евгений Смирнов, защищающий обвиняемого в госизмене советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, заявил, что его клиент до приговора суда не хочет думать о помиловании, сообщает ТАСС.
Защитник выразил надежду, что удастся доказать невиновность Сафронова, либо прекратить дело за отсутствием состава преступления.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что дело Сафронова не связано с его журналистской деятельностью. В ходе большой пресс-конференции российский лидер не исключил помилования Сафронова, но только после рассмотрения дела в суде.
По версии ФСБ Сафронов был завербован спецслужбами Чехии и передал им сведения, которые содержали гостайну. Сам советник главы Роскосмоса связывает уголовное дело со своей работой в газетах «Коммерсант» и «Ведомости». По решению суда Сафронов пробудет в СИЗО «Лефортово» до 7 марта 2021 года.
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