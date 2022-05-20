Адвокат, добившийся реабилитации Николая II, умер в Москве

Адвокат Герман Лукьянов, добившийся реабилитации российского императора Николая II и его семьи, умер в Москве. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на директора канцелярии Дома Романовых Александра Закатова.

Лукьянову было 60 лет. Как отметил Закатов, адвокат умер в день рождения Николая II.



Закатов назвал смерть Лукьянова невосполнимой потерей, отметив, что тот внес «неоценимый вклад в восстановление исторической справедливости».

Как пишет агентство, Лукьянов некоторое время назад тяжело переболел коронавирусом.









