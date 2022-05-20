Адвокат, добившийся реабилитации Николая II, умер в Москве
Адвокат Герман Лукьянов, добившийся реабилитации российского императора Николая II и его семьи, умер в Москве. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на директора канцелярии Дома Романовых Александра Закатова.
Лукьянову было 60 лет. Как отметил Закатов, адвокат умер в день рождения Николая II.
Закатов назвал смерть Лукьянова невосполнимой потерей, отметив, что тот внес «неоценимый вклад в восстановление исторической справедливости».
Как пишет агентство, Лукьянов некоторое время назад тяжело переболел коронавирусом.
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