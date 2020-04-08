81-летнего историка избили в Москве из-за места в очереди

Историк, старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Владислав Назаров попал в реанимацию после конфликта в аптеке в центре Москвы. Как сообщает РБК со ссылкой на пострадавшего, конфликт возник из-за места в очереди в аптечную кассу. От удара в челюсть 81-летний историк потерял сознание. Врачи диагностировали кровоизлияние в мозг.

Инцидент произошёл 31 марта. Назаров провёл два дня в реанимации и семь - в отделении нейрохирургии. Его выписали 8 апреля, сообщает «Вечерняя Москва». Учёный рассказал, что чувствует себя очень плохо: при падении он ударился затылком о кафельный пол. Врачи предписали ему две недели строго постельного режима и назначили лекарства.

По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело. Личность оппонента Назарова установлена — это 66-летний мужчина. В ближайшее время его доставят на допрос в СК.

