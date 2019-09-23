33-летний мужчина погиб в Подмосковье, занимаясь самолечением спины
23 сентября 201920:44
В Подмосковье погиб молодой мужчина в попытке в домашних условиях вылечить спину.
Как сообщает «КP.RU», мужчина воспользовался медицинским приспособлением «Петля Глиссона», предназначенным для лечения заболеваний позвоночника.
По данным издания, он умер от перелома шейных позвонков. Его тело было обнаружено в собственной квартире 20 сентября. В настоящее время тело направили на судмедэкспертизу.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
ФОТО: РИА Новости/Константин Чалабов
Горячие новости
- СК назвал субъекты РФ, где чаще всего пропадают дети
- Делегация Украины в ПАСЕ официально отказалась от участия в осенней сессии
- Российские легкоатлеты выступят на ЧМ в Катаре в нейтральном статусе
- Друзя вернут в передачу «Что? Где? Когда?»
- Путин назвал вызов для всего человечества