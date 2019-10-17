31 человек пострадал в ДТП с чебокарским троллейбусом

В результате ДТП с участием троллейбуса в Чебоксарах пострадал 31 человек, в том числе 10 детей, сообщает Москва 24.

Авария произошла накануне. Следовавший по маршруту №1 троллейбус на высокой скорости врезался в столб. Предварительно установлено, что во время движения у водителя свело ногу, в результате чего он не справился с управлением.

Ранее сообщалось, что в результате инцидента пострадали 26 человек, шестеро были госпитализированы.

Водитель после ДТП прошел медицинское освидетельствование, признаков опьянения выявлено не было, отмечает RT.

