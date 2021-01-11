20 человек погибли в результате ДТП в Нигерии
Как минимум 20 человек стали жертвами дорожно-транспортного происшествия, которое случилось, в северо-восточной части Нигерии, сообщает издание Punch.
Еще два человека в результате столкновения автобуса и легкового автомобиля были госпитализированы. Авария произошла 10 января в районе Тирвун. В автобусе находились 18 человек, в легковом автомобиле - четверо. Из 22 пассажиров 20 сгорели. В аварии удалось выжить двум женщинам.
Автобус направлялся в крупный город Майдугури, а автомобиль - в Баучи.
Ранее к гибели восьми человек привело ДТП с участием двух легковых автомобилей в Туве. Известно также, что пострадали еще два человека.
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