20 человек погибли в результате ДТП в Нигерии

Как минимум 20 человек стали жертвами дорожно-транспортного происшествия, которое случилось, в северо-восточной части Нигерии, сообщает издание Punch.

Еще два человека в результате столкновения автобуса и легкового автомобиля были госпитализированы. Авария произошла 10 января в районе Тирвун. В автобусе находились 18 человек, в легковом автомобиле - четверо. Из 22 пассажиров 20 сгорели. В аварии удалось выжить двум женщинам.