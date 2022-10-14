14-летнюю школьницу заподозрили в жестоком убийстве младшей сестры


В Саратове задержана 14-летняя школьница по подозрению в убийстве младшей сестры, совершенном с особой жестокостью. Об этом сообщает пресс-служба областного управления СК.

По данным следствия, вечером 13 октября мать школьниц вернулась домой с работы и обнаружила тело 10-летней дочери с множественными ножевыми ранениями и следами термического воздействия.

На теле погибшей эксперты насчитали 19 ножевых ранений в живот и спину, уточняет Telegram-канал SHOT. На допросе ее старшая сестра заявила, что расправилась с девочкой, потому что недолюбливала ее.

Следствие намерено ходатайствовать об аресте школьницы.

Расследование взял под свой контроль председатель СКР Александр Бастрыкин. Он поручил дать оценку действиям должностных лиц органов по профилактике и защите прав несовершеннолетних.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:ШкольникиУбийство
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