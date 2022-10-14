14-летнюю школьницу заподозрили в жестоком убийстве младшей сестры
В Саратове задержана 14-летняя школьница по подозрению в убийстве младшей сестры, совершенном с особой жестокостью. Об этом сообщает пресс-служба областного управления СК.
По данным следствия, вечером 13 октября мать школьниц вернулась домой с работы и обнаружила тело 10-летней дочери с множественными ножевыми ранениями и следами термического воздействия.
На теле погибшей эксперты насчитали 19 ножевых ранений в живот и спину, уточняет Telegram-канал SHOT. На допросе ее старшая сестра заявила, что расправилась с девочкой, потому что недолюбливала ее.
Следствие намерено ходатайствовать об аресте школьницы.
Расследование взял под свой контроль председатель СКР Александр Бастрыкин. Он поручил дать оценку действиям должностных лиц органов по профилактике и защите прав несовершеннолетних.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,3 млн+15 477 / сут.
Умерли
389 тыс.+101 / сут.
Выздоровели
20,5 млн+30 793 / сут.
- Посол ЛНР допустил скорую попытку прорыва ВСУ на сватовском направлении
- СМИ: Дело в отношении ректора РАНХиГС Мау прекращено
- 14-летнюю школьницу заподозрили в жестоком убийстве младшей сестры
- Роспотребнадзор подал в суд на Wildberries за торговлю мухоморами
- Стремоусов призвал жителей Херсонской области выехать в другие регионы РФ
- Орбан заявил о проигрыше Европы при отказе от российских энергоносителей
- В ЦБ захотели ввести переводы через СБП в интернет-банки крупнейших финорганизаций
- Сенатор призвал разобраться с «облавами» на уклонистов
- Кабмин поручил завершить ремонт Крымского моста до 1 июля 2023 года
- Danone откажется от своего подразделения в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru