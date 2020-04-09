15 человек в реанимации после пожара в московском доме престарелых
9 апреля 202008:30
При пожаре в частном доме престарелых «Третий возраст» на 3-й Мякининской улице в Москве погибли четыре человека, пострадали ещё 16. По информации РЕН ТВ, 15 пострадавших находится в реанимации, двое из них — в крайне тяжёлом состоянии.
Пожар произошёл вечером 8 апреля. По словам заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова, пожар начался в котельной на цокольном этаже, передаёт ТАСС. Многие пожилые люди не могли покинуть здание — их выносили на руках.
Следственный комитет возбудил уголовное дело.
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