Звезда K-pop Гу Хара умерла в Южной Корее

Отмечается, в мае 2019 года Хара пыталась покончить с собой, после чего была прошла курс лечения в больнице.

Гу Хара стала известна благодаря участию в корейском герл-бэнде Kara, в составе которого выступала с 2007 по 2016 год. Последние четыре года занималась сольной карьерой, снималась в телесериалах.

