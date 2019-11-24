Звезда K-pop Гу Хара умерла в Южной Корее
В столице Южной Кореи скончалась звезда K-pop Гу Хара. Исполнительнице было 28 лет, сообщает издание Newsweek.
Артистку обнаружили в собственном доме без признаков жизни. Обстоятельства произошедшего не разглашаются.
Накануне смерти девушка опубликовала в своем Instagram фото с подписью: «Спокойной ночи!».
Отмечается, в мае 2019 года Хара пыталась покончить с собой, после чего была прошла курс лечения в больнице.
Гу Хара стала известна благодаря участию в корейском герл-бэнде Kara, в составе которого выступала с 2007 по 2016 год. Последние четыре года занималась сольной карьерой, снималась в телесериалах.
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