Протасевич связал свое задержание в Минске с личным конфликтом
Задержанный в Минске оппозиционер Роман Протасевич ходе допроса рассказал, что у него был "напряженный" конфликт с одним из его соратников, который был связан с киберпартизанами. Фрагмент допроса был показан в эфире телеканала ОНТ.
Телеканал выпустил в эфир фильм "Рейс "Афины - Вильнюс". Разбор полета" ранее в среду. По словам Протасевича, у него был "достаточно напряженный" личный конфликт с человеком, который ранее находился на связи с киберпартизанами. Эта группировка занималась массовыми лжеминированиями по всей Белоруссии.
В ходе допроса Протасевич отметил, что написал о вылете из Афин за 40 минут до взлета в рабочем чате. По его данным, в беседе присутствовал и тот человек, с которым был конфликт. По словам задержанного, при нахождении в СИЗО он не получал никакой информации и был уверен, что его подставили.
Телеканал отметил, что информация о задержании Протасевича появилась в медиа еще тогда, когда он проходил паспортный и таможенный контроль. Одним из первых информацию опубликовал советник экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Франак Вячорка. По словам Протасевича, у него с Вячоркой были хорошие отношения, однако "меньше, чем за неделю" советник Тихановской поменял о нем свое без каких-либо причин.
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