Жительница Китая умерла от птичьего гриппа H5N6

Три жителя Китая заразились вирусом птичьего гриппа H5N6, один из них скончался, сообщает департамент здравоохранения Гонконга.

Отмечается, что летальный исход зарегистрировали в Сюаньхане, провинция Сычуань. Погибшая — 51-летняя женщина, которая контактировала с домашней птицей. Пациентка скончалась на следующий день после госпитализации.

Еще двое заразившихся — 57-летний житель Кацзяна и 66-летний мужчина из Чунцина — также контактировали с птицей, пациенты госпитализированы и находятся в критическом состоянии.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), птичий грипп H5N6 относится к высокопатогенным штаммам. Подобные заболевания могут протекать с признаками легкой инфекции верхних дыхательных путей, однако течение болезни может быть более тяжелым, вплоть до синдрома острой дыхательной недостаточности и летального исхода. По данным экспертов, H5N6 передается человеку при контакте с зараженной птицей, случаев его передачи от человека к человеку выявлено не было, масштабное распространение штамма маловероятно.

