Жители Китая отмечают Новый год по лунному календарю

В ночь с четверга на пятницу наступил Новый год по лунному календарю, который отмечают жители КНР. Об этом сообщает ТАСС.

2021 объявлен годом белого металлического быка. Из-за пандемии COVID-19 и вызванных ей ограничений жители Китая провели новогоднюю ночь в кругу близких людей.

Восточный гороскоп отмечает, что Белый металлический бык является символов перемен. Новый год в Китае наступил 12 февраля, он продлится до 31 января 2022 года. В честь праздника жителей страны ждут семь дней официальных каникул.

В КНР Новый год называют Чуньцзе (Праздник весны). По данным агентства, в Китае с 20:00 по местному времени (15:00 по Москве) ведется трансляция традиционного праздничного концерта. Запуск салютов в центре Пекина был запрещен в 2017 году, поэтому петарды прозвучали только на окраинах столицы.