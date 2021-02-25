Жители Еревана блокируют улицы с требованием отставки Пашиняна
Жители Еревана блокируют улицы столицы Армении с требованием отставки премьера страны Никола Пашиняна, сообщает РИА Новости.
Ранее в четверг Генштаб ВС Армении распространил заявление с требованием отставки премьера и правительства, предостерегая от применения силы против народа. Поводом к заявлению военных стало увольнение замначальника генштаба, который высмеял слова Пашиняна об «Искандерах».
В ответ на это Пашинян заявил, что направил президенту Армении предложение освободить от должности начальника Генштаба ВС, генерал-полковника Оника Гаспаряна, который вместе с 40 высокопоставленными офицерами потребовал его отставки.
Он также заявил, что требование Генштаба ВС о его отставке является попыткой военного переворота в стране.
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