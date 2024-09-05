Жители белорусского Гомеля сообщили об огненном шаре в небе

Жители города Гомель в Белоруссии сообщили о взрывах в небе, сообщает Telegram-канал Mash.

Около 01:30 мск были слышны два громких хлопка. После этого наблюдался огненный шар, упавший за городом.

Официальной информации об это нет.

Расстояние от Гомеля до границы с Украиной составляет чуть более 40 километров.

