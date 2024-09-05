Жители белорусского Гомеля сообщили об огненном шаре в небе
5 сентября 202406:38
Жители города Гомель в Белоруссии сообщили о взрывах в небе, сообщает Telegram-канал Mash.
Около 01:30 мск были слышны два громких хлопка. После этого наблюдался огненный шар, упавший за городом.
Официальной информации об это нет.
Расстояние от Гомеля до границы с Украиной составляет чуть более 40 километров.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru