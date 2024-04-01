Более тысячи жителей Амстердама вышли на акцию протеста против поставок оружия Украине, сообщает РИА Новости.

Они потребовали мирного урегулирования конфликта. Перед началом шествия протестующие выстроились на площади Дам в форме сердца. Многие были одеты в белое и держали в руках российские триколоры, а также банеры с лозунгами: «Нет НАТО – нет войны», «Никакого оружия ради мира» и другими.

Во время акции оперная певица Эльнара Мюерманс спела на русском языке «Темную ночь» и «Катюшу».

Ранее в Берлине прошел марш протеста против поддержки Киева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

