Жители Амстердама вышли на акцию против поставок оружия Украине

Более тысячи жителей Амстердама вышли на акцию протеста против поставок оружия Украине, сообщает РИА Новости.

Они потребовали мирного урегулирования конфликта. Перед началом шествия протестующие выстроились на площади Дам в форме сердца. Многие были одеты в белое и держали в руках российские триколоры, а также банеры с лозунгами: «Нет НАТО – нет войны», «Никакого оружия ради мира» и другими.

Во время акции оперная певица Эльнара Мюерманс спела на русском языке «Темную ночь» и «Катюшу».

Ранее в Берлине прошел марш протеста против поддержки Киева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПротестыУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры