Житель Гонконга впервые в мире заразился вирусом герпеса обезьян

В Гонконге произошле первый случай заражения человека вирусом обезьяньего герпеса (вирус В), сообщает «РЕН ТВ».

По данным местных властей, речь идет о 37-летнем мужчине, который в конце февраля подвергся нападению дикой обезьяны в парке Цзиньшань. В настоящее время он находится в критическом состоянии. Взятый у него образец спинномозговой жидкости был проверен в лаборатории и показал положительный результат на вирус B.

Заболевание может проявляться у человека гриппоподобными симптомами. В результате болезни может быть поражена центральная нервная система, однако передача вируса от человека к человеку происходит редко. Жителям Гонконга рекомендовано держаться подальше от диких обезьян.

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ФОТО: pixabay.com
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