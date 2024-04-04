Житель Гонконга впервые в мире заразился вирусом герпеса обезьян
В Гонконге произошле первый случай заражения человека вирусом обезьяньего герпеса (вирус В), сообщает «РЕН ТВ».
По данным местных властей, речь идет о 37-летнем мужчине, который в конце февраля подвергся нападению дикой обезьяны в парке Цзиньшань. В настоящее время он находится в критическом состоянии. Взятый у него образец спинномозговой жидкости был проверен в лаборатории и показал положительный результат на вирус B.
Заболевание может проявляться у человека гриппоподобными симптомами. В результате болезни может быть поражена центральная нервная система, однако передача вируса от человека к человеку происходит редко. Жителям Гонконга рекомендовано держаться подальше от диких обезьян.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Фигуристка Аделина Сотникова объявила о помолвке с теннисистом Дмитрием Попко
- Житель Гонконга впервые в мире заразился вирусом герпеса обезьян
- Во Франции осудили теракт в «Крокусе»
- Маск: Байден не осознает происходящее вокруг
- В Росстате заявили, что реальные зарплаты в РФ выросли в январе на 8,5%
- Количество пострадавших при обстреле Донецка увеличилось до трех
- Омбудсмен Митянина: Некоторые мультфильмы негативно влияют на детей
- Подростки избили 10-летнюю девочку в торговом центре Волгограда
- Херш: ЦРУ предупредило РФ о подготовке теракта с пометкой «срочно»
- В парламент Грузии внесли проект закона об иноагентах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru