Жертвами урагана «Ханна» в Мексике стали два человека

Два человека погибли в Мексике в ходе урагана «Ханна». Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, оба человека погибли в Рейносе (штат Тамаулипас). Отмечается, что мужчина утонул, не сумев выбраться из дома, а несовершеннолетний ребенок погиб от удара током.

В свою очередь, в другом штате Нуэво Леон на границе с США провели эвакуацию более 700 человек. На территории этого штата, а также Тамаулипас и Коауила отключено электричество.

Прогнозируется, что в скором времени ураган начнет постепенно терять силу.

