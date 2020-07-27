Жертвами урагана «Ханна» в Мексике стали два человека
Два человека погибли в Мексике в ходе урагана «Ханна». Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, оба человека погибли в Рейносе (штат Тамаулипас). Отмечается, что мужчина утонул, не сумев выбраться из дома, а несовершеннолетний ребенок погиб от удара током.
В свою очередь, в другом штате Нуэво Леон на границе с США провели эвакуацию более 700 человек. На территории этого штата, а также Тамаулипас и Коауила отключено электричество.
Прогнозируется, что в скором времени ураган начнет постепенно терять силу.
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