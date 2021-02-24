Жена в Китае получила после развода почти $8 тысяч за работу по дому

В Китае суд обязал мужчину выплатить своей жене почти 8 тысяч долларов за работу по дому во время их брака, передает The Guardian.

Ранее в Китае вступил в силу Гражданский кодекс, который позволяет требовать во время развода компенсацию за заботу о престарелых родителях, опекунство над детьми и работу по дому.

На основе этого закона гражданка Вон взыскала со своего бывшего мужа Чена в суде эти деньги, заявив, что муж ей в домашних делах не помогал. Суд обязал бывшего мужа выплатить своей жене 50 тысяч юаней, что соответствует 7,7 тысячи долларов, за работу по дому в течение 5 лет брака.

Также по суду она получила право опеки над сыном и ежемесячные выплаты в 2 тысячи юаней, что чуть больше 300 долларов США.

Тем временем в ХМАО из-за коронавируса начали проводить свадьбы онлайн, передает Ura.ru.


Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Александр Демьянчук
ТЕГИ:СемьяКитай
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры