Жена премьер-министра Армении собралась на фронт
Супруга премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анна Акопян в своём Facebook написала, что намерена отправиться на фронт в зону карабахского конфликта.
По словам Акопян, она входит в отряд из 13 женщин, который с 28 октября приступит к учениям, после чего отправится «защищать границы нашей родины». Ранее появилась информация, что на фронт добровольцем отправился сын Пашиняна.
Многолетний конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе в очередной раз обострился 27 сентября 2020 года. Стороны обвинили друг друга в атаках в зоне соприкосновения, непризнанная Нагорно-Карабахская республика заявила об обстрелах мирного населения. В понедельник 26 октября вступило в силу уже третье соглашение о перемирии.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в прямом эфире на своей странице в Facebook заявил, что Баку стремится к капитуляции Нагорного Карабаха, а не к урегулированию ситуации в зоне конфликта. При этом армянский народ готов «даже к болезненным компромиссам» и должен найти ресурс для противостояния и защиты своих прав.
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