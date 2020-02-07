Землетрясение произошло в проливе Дрейка к югу от Аргентины
7 февраля 202023:59
Геологическая служба США зарегистрировала землетрясение магнитудой 5,5 в проливе Дрейка к югу от Аргентины. Об этом сообщает ТАСС.
Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км. Ближайшим населенным пунктом к эпицентру является город Ушуая (Аргентина), находящийся на расстоянии в 704 км. Население города составляет около 58 тыс. человек.
На данный момент информации о разрушениях и пострадавших нет. Пролив Дрейка соединяет южные части Атлантического и Тихого океанов.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
ФОТО: pixabay.com
Горячие новости
- США выделят Китаю $100 млн на борьбу с коронавирусом
- РФ и Белоруссия договорились о стоимости газа на 2020 год
- В Чили ввели режим чрезвычайного положения из-за коронавируса
- Названа предварительная причина крушения вертолета в Татарстане
- Подтверждена гибель депутата Госдумы Хайруллина в авиакатастрофе