Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Индонезии
4 февраля 202508:21
Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировали в провинции Северное Молукку в Индонезии. Об этом сообщили в сейсмологическом и метеорологическом агентстве страны.
Подземные толчки произошли в районе острова Дой в 04:45 (00:45 мск), их эпицентр находился в море на глубине 105 километров.
По данным сейсмологов, опасности цунами нет. Сведений о жертвах или ущербе от стихийного бедствия не приводится.
Ранее землетрясение магнитудой 5,3 зарегистрировали на территории американского штата Аляска, напоминает 360.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru