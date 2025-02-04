Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Индонезии

Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировали в провинции Северное Молукку в Индонезии. Об этом сообщили в сейсмологическом и метеорологическом агентстве страны.

Подземные толчки произошли в районе острова Дой в 04:45 (00:45 мск), их эпицентр находился в море на глубине 105 километров.

По данным сейсмологов, опасности цунами нет. Сведений о жертвах или ущербе от стихийного бедствия не приводится.

Ранее землетрясение магнитудой 5,3 зарегистрировали на территории американского штата Аляска, напоминает 360.ru.

