Землетрясение магнитудой 5,9 произошло между Гватемалой и Сальвадором

13 ноября 201920:16

Мощное землетрясение зарегистрировано в Южной Америке между Гватемалой и Сальвадором. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что очаг залегал на глубине 10 км.

По данным сальвадорского министерства окружающей среды, магнитуда составила 5,9 балла. В настоящее время сведений о жертвах и пострадавших нет.

Землетрясение произошло у побережья Гватемалы. Угроза цунами не объявлась.

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ФОТО: pixabay.com
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