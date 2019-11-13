Землетрясение магнитудой 5,9 произошло между Гватемалой и Сальвадором

Мощное землетрясение зарегистрировано в Южной Америке между Гватемалой и Сальвадором. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что очаг залегал на глубине 10 км.

По данным сальвадорского министерства окружающей среды, магнитуда составила 5,9 балла. В настоящее время сведений о жертвах и пострадавших нет.

Землетрясение произошло у побережья Гватемалы. Угроза цунами не объявлась.

