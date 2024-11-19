Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у берегов Королевства Тонга

Землетрясение зафиксировали у берегов Королевства Тонга, магнитуда подземных толчков составила 5,6. Об этом сообщили в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре.

Эпицентр землетрясения располагался в 61 км западнее города Нукуалофа. Очаг находился на глубине 10 км.

Угрозу цунами из-за стихии не объявляли, данных о пострадавших или разрушениях не приводится.

Ранее у восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,5, напоминает «Свободная пресса».

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