Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у берегов Королевства Тонга
19 ноября 202408:44
Землетрясение зафиксировали у берегов Королевства Тонга, магнитуда подземных толчков составила 5,6. Об этом сообщили в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре.
Эпицентр землетрясения располагался в 61 км западнее города Нукуалофа. Очаг находился на глубине 10 км.
Угрозу цунами из-за стихии не объявляли, данных о пострадавших или разрушениях не приводится.
Ранее у восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,5, напоминает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru