Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Японии

Землетрясение магнитудой 5,3 зарегистрировали в районе префектуры Мияги в Японии. Об этом сообщили в главном метеорологическом управлении страны.

Отмечается, что подземные толчки произошли в Тихом океане. Очаг находился на глубине 40 километров. Землетрясение ощущалось в 13 префектурах Японии.

По данным специалистов, угрозы цунами нет. Сведений о жертвах или разрушениях не поступало.

В минувшее воскресенье землетрясение произошло в Сочи, его магнитуда составила 3,9, напоминает Ura.ru. Жители ряда районов города ощутили подземный толчок.

