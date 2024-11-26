Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Японии
26 ноября 202408:48
Землетрясение магнитудой 5,3 зарегистрировали в районе префектуры Мияги в Японии. Об этом сообщили в главном метеорологическом управлении страны.
Отмечается, что подземные толчки произошли в Тихом океане. Очаг находился на глубине 40 километров. Землетрясение ощущалось в 13 префектурах Японии.
По данным специалистов, угрозы цунами нет. Сведений о жертвах или разрушениях не поступало.
В минувшее воскресенье землетрясение произошло в Сочи, его магнитуда составила 3,9, напоминает Ura.ru. Жители ряда районов города ощутили подземный толчок.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru