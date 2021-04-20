Зеленского высмеяли после его слов об успехе Украины в космосе

Украинский лидер написал в Twitter о «победе технологий» и поздравил НАСА с первым полетом вертолета на Марсе. «Украина развивает наработки своих конструкторов за предыдущие десятилетия и сейчас планирует запуск спутника «Сич-2-30», - написал украинский президент.

«Хватит радоваться чужим успехам, может, пора уже своим?», - написал в интернете @Inside_out_25. «Ждем новый вышиватный спутник! Да и название «сеча» подходящее!» - отметил пользователь Сети под ником @pitosqua.

Напомним, беспилотный вертолет NASA Ingenuity совершил первый испытательный полет на Марсе.

Он продлился около 20 секунд и состоялся на высоте трех метров. Это первый контролируемый полет аппарата на поверхности другой планеты.

