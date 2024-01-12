Зеленский заявил, что в плен к хуситам попали украинские моряки

«Четверо наших моряков находятся в плену у хуситов», - уточнил он.

Украинский лидер добавил, что в настоящее время Киев работает над их освобождением и возвращением на родину.

Ранее в посольстве России в Йемене заявили, что не располагают данными о россиянах, пострадавших в результате ударов США и Великобритании, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».