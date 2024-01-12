Зеленский заявил, что в плен к хуситам попали украинские моряки
12 января 202419:00
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в плену у мятежников-хуситов в Йемене находятся украинские моряки, сообщает ТАСС.
«Четверо наших моряков находятся в плену у хуситов», - уточнил он.
Украинский лидер добавил, что в настоящее время Киев работает над их освобождением и возвращением на родину.
Ранее в посольстве России в Йемене заявили, что не располагают данными о россиянах, пострадавших в результате ударов США и Великобритании, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru