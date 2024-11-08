Зеленский заявил, что Украина и Венгрия не подписали двустороннее соглашение

Украина и Венгрия не подписали двустороннее соглашение о безопасности, сообщил на пресс-конференции украинский лидер Владимир Зеленский.

По его словам, Будапешт отказался внести в документ пункт о поддержке вступления страны в Североатлантический альянс.

«Так как этого нет, этот документ не подписан», — отметил президент Украины.

Зеленский прибыл в Венгрию впервые с 2022 года. Он примет участие в Саммите Европейского политического сообщества в Будапеште.

